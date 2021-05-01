رأفة بكبار السن.. تزويد ماكينات الصرف الآلي مطلب أهالي مدينة ديروط

شكا المواطن صلاح علي، والمقيم فى مركز و مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مكنة صرف آلى بعدد مناسب ، تعمل على توفير الوقت والمجهود على أرباب المعاشات.

وقال فى رسالته، إن المسنين والسيدات من أهالى المركز يبذلون مجهودا ضخما لصرف المعاشات حيث يضطرون للف المركز عشان يلاقي ماكينة فيها فلوس وميلاقيش مطالبا بضرورة توافر الخدمة الليلة لتوفير الوقت والمجهود على أهالى القرية خاصة من كبار السن.

وأضاف: “الماكينات الموجودة مفيهاش فلوس لعدم تغذيتها او العديد منهم معطل كما انهم غير مقدرين لتعب الناس وشدة الحرارة في شهر رمضان خاصة فى الأزمة الموجودة الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشراسة خاصة في ديروط”.

وتابع: “بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي، يؤدى إلى تكدس الأهالى مما يؤدى الى زحام شديد على الماكينة اللي فيها الفلوس وده طبعا بيزود السرقة والناس بتتأذي لما يفضلوا منتظرين المرتب وألا المعاش الشهر كله وفي الآخر يتسرق منه”.

وناشد المسئولين، سرعة التدخل وتوفير ماكينات للتيسير على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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