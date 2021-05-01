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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وضع سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

سمير غانم
سمير غانم

يبدو أن حالة الفنان سمير غانم غير مستقرة بعد نقله لمستشفى العزل إثر إصابته بفيروس كورونا.

قال مصدر طبي لصدى البلد  إن الفنان سمير غانم تم وضعه عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس، وذلك خوفا على صحته وخوفا من تطور الحالة ومضاعفاتها نظرا لكبر سنه

ويعاني الفنان الكبير سمير غانم من مضاعفات فيروس كورونا حيث تم نقله لأحد المستفيات بالمهندسين لتلقي العلاج هناك ، بينما تم نقل زوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس -شرق القاهرة- لتلقي العلاج هناك ، حيث كانت قد أصيبت بالمرض منذ أسبوعين هي وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

كتب الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا يؤكد فيه ما أنفرد به «صدى البلد»، حول إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، كاشفا مستجدات الحالة الصحية له ولزوجته الفنانة دلال عبد العزيز. 
وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر .. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة .. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما».

يأتي ذلك بعدما أكد مصدر خاص لـ صدى البلد، علي نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة الكبيرة  دلال عبد العزيز.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخضع للعزل منذ 15 يوما بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، مع دخولها قبل ساعات أحد المستشفيات.
 

كانت الفنانة القديرة قد شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.

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