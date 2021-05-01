عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني يدعو لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز: يا رب اشفيهم

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة، لكل من، النجمين، دلال عبد العزيز؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولزوجها سمير غانم.


ونشر السعدني، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وعلق عليها: "‏يا رب اشفيهم يا رب، وارحمنا جميعا بحق شهر رمضان المبارك".
 

IMG_٢٠٢١٠٥٠١_٠٠٠٠١٣
IMG_٢٠٢١٠٥٠١_٠٠٠٠١٣


وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.
 

وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد غابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.
 

وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.
 

وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.
 

وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.

سمير غانم ودلال عبد العزيز شهر رمضان المبارك فيروس كورونا احمد السعدنى دنيا سمير غانم فيروس كورونا المستجد إيمي سمير غانم فيروس كورونا التنفس

ترشيحاتنا

التستر على مصابي كورونا| مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا لهذه الفئة

الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري ويودعان دوري أبطال آسيا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

موسيماني: أتحمل أي إخفاق فني.. والجونة عاقبنا على ذلك التصرف

الزملكاوية حبايبي .. رامز جلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد حلقة طارق يحيى

مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

حوار ضاحك بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين على الطريق الدائري

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ