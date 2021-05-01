أحمد السعدني يدعو لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز: يا رب اشفيهم

وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة، لكل من، النجمين، دلال عبد العزيز؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولزوجها سمير غانم.



ونشر السعدني، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وعلق عليها: "‏يا رب اشفيهم يا رب، وارحمنا جميعا بحق شهر رمضان المبارك".



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وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد غابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.



وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.



وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.