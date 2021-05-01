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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 50 رحلة دولية .. الدوحة ومدريد أبرز الوجهات

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، اليوم السبت، 66 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5178 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنطلق اليوم السبت، 66 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أثينا، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5178 راكب.

 

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وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

مصر للطيران فيروس كورونا تحليل PCR الحكومة

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