عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معتز حسين: مسلسل الاختيار2 إضافة لأي ممثل .. وتجسيد الشهيد "عاصم" وسام على صدري

معتز حسين
معتز حسين

تمكن الفنان معتز حسين، من جذب الأنظار إليه من خلال ظهوره في مسلسل الاختيار 2 الذي حظي بنسب مشاهدة عالية وإشادات كبيرة خلال عرضه في شهر رمضان الحالي.

ويجسد معتز حسين دور "المقدم عاصم" ضابط شرطة خلال  احداث المسلسل، ممن يواجهون خطر الإرهاب ومن ثم ينال الشهادة.

موقع صدى البلد كان له حوارا مع الفنان معتز حسين ، الذى كشف كواليس دخوله عالم التمثيل واختياره في عمل تاريخي عظيم مثل مسلسل الاختيار.

معتز حسين كشف أنه كان يسعى لدخول معهد الفنون المسرحية أو السينما بعد الثانوية العامة ، لكنه واجه رفض شديد من أهله فى هذا الوقت، وبعد ذلك أصر على حضور كورسات تمثيلية حتى يطور من نفسه .

وأضاف معتز حسين ، خلال حواره الخاص لـ " صدى البلد " ، أن أول عمل فنى ظهر فيه أمام الشاشة كان مشهد صغير فى مسلسل "هبة رجل الغراب" الجزء الاول بطولة إيمى سمير غانم ، وكان دوره عبارة عن جملة واحده فقط .

وأشار "حسين" ، إلى أنه شارك فى بعض الأعمال الأخرى بعد ذلك مثل : سرايا عابدين ، فيلم مراتى وزوجتى ، الصياد ، لعبه ابليس ، تحت السيطرة ، إلى جانب مشاركه فى بعض الإعلانات التلفزيونية .

وتابع معتز حسين، أن ترشيحه فى مسلسل الاختيار كوجه جديد ، جاء عن طريق شركة سينرجى ، لافتا إلى انه شارك مع "سينرجى" فى مسلسل جمال الحريم .

واستكمل : أنه بدأ فى التحضير لشخصية الرائد عاصم ، من خلال التعرف على طريقة كلامة ، لبسه و تعامله مع زملائه فى العمل ، مضيفاً " حظى وحش " ، للأسف لم أتواصل مع أسرة المقدم ، فلم يكن هناك وقت للوصول إليهم والتواصل معهم  .

وأكد أن مسلسل الاختيار إضافة لأى ممثل ، قائلا:" لو كان جالى مشهد واحد فى الاختيار كنت هوافق عليه " ، منوهاً أن الاختيار مسلسل وطنى وعلى مستوى الدولة ، لذلك فهذا الدور وسام على صدرى وتكريم لأسر الشهداء  .

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية، في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرا.

دراما معتز حسين الاختيار 2 الرائد عاصم

ترشيحاتنا

ردم أثناء الإفطار.. القبض على شخص تعدى على نهر النيل وتحويله للنيابة العسكرية

بزعم محاولة طعن.. قوات الاحتلال تطلق النار على مُسنة فلسطينية

بعد تفشي كورونا.. العاصمة الهندية تمدد الإغلاق مرة أخرى حتى 10 مايو

احذر.. 9 أخطاء شائعة تجنبها في الصيف

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

تلقى طعنات قاتلة.. شاهد كلب وفي يضحي بنفسه من أجل صاحبه|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-5-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ