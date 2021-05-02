معتز حسين: مسلسل الاختيار2 إضافة لأي ممثل .. وتجسيد الشهيد "عاصم" وسام على صدري

تمكن الفنان معتز حسين، من جذب الأنظار إليه من خلال ظهوره في مسلسل الاختيار 2 الذي حظي بنسب مشاهدة عالية وإشادات كبيرة خلال عرضه في شهر رمضان الحالي.

ويجسد معتز حسين دور "المقدم عاصم" ضابط شرطة خلال احداث المسلسل، ممن يواجهون خطر الإرهاب ومن ثم ينال الشهادة.

موقع صدى البلد كان له حوارا مع الفنان معتز حسين ، الذى كشف كواليس دخوله عالم التمثيل واختياره في عمل تاريخي عظيم مثل مسلسل الاختيار.

معتز حسين كشف أنه كان يسعى لدخول معهد الفنون المسرحية أو السينما بعد الثانوية العامة ، لكنه واجه رفض شديد من أهله فى هذا الوقت، وبعد ذلك أصر على حضور كورسات تمثيلية حتى يطور من نفسه .

وأضاف معتز حسين ، خلال حواره الخاص لـ " صدى البلد " ، أن أول عمل فنى ظهر فيه أمام الشاشة كان مشهد صغير فى مسلسل "هبة رجل الغراب" الجزء الاول بطولة إيمى سمير غانم ، وكان دوره عبارة عن جملة واحده فقط .

وأشار "حسين" ، إلى أنه شارك فى بعض الأعمال الأخرى بعد ذلك مثل : سرايا عابدين ، فيلم مراتى وزوجتى ، الصياد ، لعبه ابليس ، تحت السيطرة ، إلى جانب مشاركه فى بعض الإعلانات التلفزيونية .

وتابع معتز حسين، أن ترشيحه فى مسلسل الاختيار كوجه جديد ، جاء عن طريق شركة سينرجى ، لافتا إلى انه شارك مع "سينرجى" فى مسلسل جمال الحريم .

واستكمل : أنه بدأ فى التحضير لشخصية الرائد عاصم ، من خلال التعرف على طريقة كلامة ، لبسه و تعامله مع زملائه فى العمل ، مضيفاً " حظى وحش " ، للأسف لم أتواصل مع أسرة المقدم ، فلم يكن هناك وقت للوصول إليهم والتواصل معهم .

وأكد أن مسلسل الاختيار إضافة لأى ممثل ، قائلا:" لو كان جالى مشهد واحد فى الاختيار كنت هوافق عليه " ، منوهاً أن الاختيار مسلسل وطنى وعلى مستوى الدولة ، لذلك فهذا الدور وسام على صدرى وتكريم لأسر الشهداء .

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية، في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرا.