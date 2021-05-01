تساقط الشعر وآلام الظهر والعظام أبرز الأعراض .. تعرف على أسباب نقص فيتامين د وطرق علاجه الطبيعية

أسباب نقص فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د

علاج نقص فيتامين د

فيتامين د هو العنصر الغذائي الوحيد الذي ينتجه جسمك عند تعرضه لأشعة الشمس، ومع ذلك ، فإن ما يصل إلى 50٪ من سكان العالم قد لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس، ويعاني الكثير منهم بسبب نقص فيتامين د .



أسباب نقص فيتامين د

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس يقضون وقتًا أطول في الداخل ، وارتداء حاجب الشمس في الخارج ، وتناول نظام غذائي غربي منخفض في المصادر الجيدة لهذا الفيتامين.



وإذا لم تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس ، فمن المحتمل أن يكون تناولك أقرب إلى 1000 وحدة دولية (25 ميكروغرام) في اليوم.

أعراض نقص فيتامين د

تؤكّد بعض الدراسات أنّ الفيتامين “د” يُسهم في القضاء على الوزن الزائد مع برامج الدايت المتوازنة.



وقال الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن النسب الطبيعية لفيتامين د من 30 إلى 80 نانوجرام/مللي لتر.



ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الفيتامين "د" من المكمّلات الغذائية المتوافرة في الصيدليات ولكن تحت إشراف متخصص في حالات نقصه عن المعدلات الطبيعية، كما أنّ التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة في اليوم يمنحك ما تحتاج من فيتامين د مع الحرص على تناوله من مصادره الغذائية زي الحليب ومشتقاته، ورقائق الحبوب المدعمة بالفيتامين "د"، والأسماك الدهنية كالسالمون والسردين والماكريل وصفار البيض والمشروم.



أعراض نقص فيتامين د

1- كثرة الإصابة بالأمراض.

2- آلام الظهر والعظام.

3-التعب والإرهاق الشديد.

4- تساقط الشعر.

5- الصداع.

6- اضطرابات في الدورة الشهرية.





علاج نقص فيتامين د

قد يحتاج البعض الى تعويض الجسم بنقص فيتامين د بالفواكه تكون من خلال تعويض الجسم بالفيتامين من خلال الفواكه التي تحتوي علي هذا النوع من الفيتامينات عصير البرتقال ويعاني حوالي 75٪ من الناس في جميع أنحاء العالم من عدم تحمل اللاكتوز ، ويعاني 2-3٪ من حساسية الحليب



عصير البرتقال

لهذا السبب ، تعزز بعض البلدان عصير البرتقال بفيتامين د ومغذيات أخرى ، مثل الكالسيوم كوب واحد (237 مل) من عصير البرتقال المدعم مع وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ يومك بما يصل إلى 100 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12٪ من القيمة اليومية



الحبوب ودقيق الشوفان

بعض الحبوب ودقيق الشوفان الفوري مدعم بفيتامين د. يمكن أن يوفر نصف كوب (78 جرامًا) من هذه الأطعمة يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. وهذا يجعل الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام

علاج نقص فيتامين د بالتين الأشخاص الذين يعانون من تصبغ الجلد الداكن يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أقل ، مثل الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس ، ولا يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق ، أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

هذا لأن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون ، لذلك يتم احتجازه في الأنسجة الدهنية ولا يمكن للجسم استخدامه كما ينبغي.

تجعل جراحة الجهاز الهضمي ، مثل المجازة المعدية ، من الصعب امتصاص فيتامين د. ومع تقدمنا ​​في العمر ، لا نمتص فيتامين د جيدًا



قد يكون العلاج في هذه الحالات هي علاج نقص فيتامين د بالتين وهي الافضل حيث ان التين له فوائد عديدة لا تعد ولا تحصي والتي تعمل علي تقوية العظام والمناعة مما يجعلها تحافظ علي نسبة فيتامين د بالجسم.