مروان محسن يعتذر لـ محمد شريف عن تصريحات والده بعد مباراة الجونة..تفاصيل

وجه مروان محسن لاعب النادي الاعلي اعتذاره لصديقة بالفريق محمد شريف بعد تصريحات والده الأخيرة بعد مباراة الجونة

وكتب مروان محسن عبر تويتر قائلا : "لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم ! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا و شهادتي فيه مجروحة ،انا بعتذرله و بعتذر لكل زمايلي عن اي كلمة تصدر من والدي "



‏ وتابع مروان محسن " برجو من الاعلامين و الصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم .. واي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عي طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع اي شخص من عائلتي مرة اخرى .. شكرا"



كان الدكتور ثروت والد مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، قال ،أن نجله لا بد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل".