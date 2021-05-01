عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: تطوير قدرات الشباب لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

وزيرا القوي العاملة
وزيرا القوي العاملة والشباب ومحافظة الشرقية

افتتح وزير القوي العامله محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير مركزي شباب السماكين شرق، والإخوة التابعين لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزيران يرافقهم محافظ الشرقية صالات الألعاب، وملاعب كرة القدم، فضلا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز، ويضم أعمالا فنية لأعضاء مركزالشباب شملت مشغولات يدوية من( الخزف والفخار والزجاج والبردي والتريكو والرسم ) ، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية ، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية وبعض أعضاء البرلمان عن المحافظة .

وأكد وزير القوي العاملة أهمية وجود تلك المراكز بقرى محافظات مصر لما لها أثر إيجابي في توعية وتثقيف  والشباب بصفة عامة وشباب العمال بصفة خاصة  وتطوير قدراتهم البدنية ومهاراتهم الرياضية  مما يساعد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وبناء الجمهورية الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.

واكد وزير الشباب والرياضة  أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة  لتطوير كافه مراكز الشباب علي مستوي جميع المحافظات والارتقاء بها لتقدم خدماتها لابنائنا باعتبار شبابنا هم عصب الأمة وبناة المستقبل. 

وشدد  وزير الشباب على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه قال محافظ الشرقية أن تطوير مراكز الشباب يساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وينمي قدراته ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة فضلا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

IMG_7323
IMG_7323
IMG_7259
IMG_7259
IMG_7280
IMG_7280
IMG_7294
IMG_7294
IMG_7352
IMG_7352
IMG_7385
IMG_7385
IMG_7388
IMG_7388
IMG_7417
IMG_7417
IMG_7438
IMG_7438
IMG_7446
IMG_7446
IMG_7409
IMG_7409
IMG_7206
IMG_7206

ترشيحاتنا

حكم دولي يقترب من إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدا

ولسه.. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة.. شاهد

خالف الإجراءات الاحترازية.. إغلاق كافيه شقيق بسمة وهبة بسبب تقديم الشيشة

مجدي عبدالغني: الفيديو المسرب ليا مع ميدو كان كلام رجالة وبديهم خبراتي

إثيوبيا تشتري الوقت.. السودان: قدمنا كل التنازلات من أجل حل أزمة سد النهضة

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبة إمام عاشور وطعن الأهلي غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

بعد تجاوز إصابات كورونا 1000حالة.. ماذا تخبئ الـ 10 الأواخر من رمضان للمصريين؟

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

من هى ضحية رامز عقله طار اليوم؟.. تعرف عليها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ