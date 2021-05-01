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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر تيسلا S صاحبة اللمسات الذهبية عيار 24 |صور

تعرف على سعر تيسلا S
تعرف على سعر تيسلا S صاحبة اللمسات الذهبية عيار 24 |صور

تمكنت شركة تيسلا أن تحدث نقلة نوعية في مجال تصنيع السيارات و خاصة الإصدارات كهربائية الأداء، مستخدمة احدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية في هذا المجال، و تعد السيارة S بلايد واحدة من أغلى السيارات على الاطلاق، و لكن تم تأجيل طرح هذا الطراز، والذي قدر قيمته التسويقية بنسبة تبلغ 170 ألف دولار، أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري.

و لكن كشفت شركة Caviar Royal Gift عن نسخة اخرى مستوحاه من تيسلا S بلايد، مزودة بتطعيمات داخلية و خارجية من الذهب عيار 24، و تشمل هذه اللمسات منظومة الشبكات الامامية، و الإطارات الخاصة بهذه المقدمة، بالإضافة إلى الزعانف السفلية للصادم الأمامي.

كما شملت هذه اللمسات العتبات الجانبية و التي جاءت بارزة نسبيًا، والمقابض الأربعة للأبواب، كما ضمت أيضا جنوط معدنية كبيرة الحجم ذات أداء رياضي متعددة الاضلاع، و تطعيمات باللون الذهبي تزين المرايات الجانبية، بالإضافة شعار الشركة بالواجهة الامامية و الخلفية.

أما عن المقصورة الداخلية فزودت بمقود حركة ذهبي أيضا يتخذ تصميم الطائرة، و شرائط رفيعة تتوسط قمرة القيادة، كما تضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة كبيرة الحجم، وشعار تسلا S بلايد الذهبي من الداخل.

وفي وقت سابق كشفت تيسلا عن قدرات التسارع الخاصة بـ S بلايد، و التي تصل من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 1.9 ثانية فقط، و تستطيع السيارة أن تقطع مسافة 837 كم خلال الشحنة الواحدة و يرجع ذلك بفضل منظومة البطاريات القوية، مع سرعة قصوى تبلغ 322 كم/ساعة.

و يبلغ سعر هذه النسخة الفارهة بقيمة قدرها 299,999 دولار، و هذه ليست الخطوة الاولى الذهبية من شركة Caviar Royal Gift، بل انتجت قبل ذلك أجهزة هواتف I PHONE تحتوي على لمسات ذهبية أيضا.

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