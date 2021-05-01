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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من رامز جلال بعد عرض حلقة ملك قورة.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو جديدًا، ظهر فيه خلال جزء من حلقة اليوم، من برنامجه “رامز عقله طار”، وعلق عليه: "القطة الكيوت.. ملك قورة".

 

وحلت الممثلة الشابة ملك قورة، مساء اليوم السبت، ضيفة على برنامج المقالب "رامز عقله طار"، المذاع عبر شاشة MBC مصر، مع الفنان رامز جلال.


وتعد ملك قورة الضحية التاسعة عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أولى ضحاياه، المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لورديانا، والرابعة الفنانة ويزو، والخامس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، ودينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا، وكان إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر، ومعتصم النهار الضحية الثانية عشر، وريم مصطفى الضحية الثالثة عشر، ومحمد هاني الضحية الرابعة عشر، والفنانة السعودية ريم عبد الله الضحية الخامسة عشر، والفنان كريم عفيفي الضحية السادسة عشر، وسمية الخشاب السابعة عشر، وطارق يحيى الثامن عشر.
 

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