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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولسه.. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها، مصحوبة برسالة غامضة.

وكتبت ريهام سعيد:"حسبي الله و نعم الوكيل أقوي مما اي حد يتخيل و لسه"، ونالت الرسالة تعجب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالتالى:"إية اللى حصل"، و علق آخر:"فى ايه مش فاهمين".

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يذكر أن  الإعلامية ريهام سعيد انتقدت نوع جديد من اللبان للأطفال على شكل علبة سجائر، مضيفة "لم أصدق هذا إلا عندما رأيت فيديو يظهر به طفل وهو يمسك بعلبة لبان علي شكل علبة سجائر .

وعرضت الإعلامية ريهام سعيد شكل علبة اللبان خلال برنامجها" صبايا الخير " المذاع علي قناه " النهار " قائلة : هذه الأمور يجب أن نأخذ حذرنا منها؛ لأنها تضر أطفالنا وتساعدهم على تعلم سلوكيات غير صحيحة، مؤكدة: قررت منع ابني  عن مشاهدة التليفزيون مرة أخرى خوفا من هذه الأمور والتي تظهر في أفلام الكارتون .

ومن جانبه قال احمد فوزي عم الطفل الذى ظهر في الفيديو  كنت في المحل الخاص بي وفجأة وجدت ابن أخي قام بالدخول علي وأعطاني واحدة من علبة اللبان، وقال لي: "ولع"؛ علي أساس أنه يعرف أنني ادخن ولكنني فوجئت من الموقف لان هذه الأمور تساعد علي تضرر عقول الأطفال  .

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