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توك شو

مش دلع.. ريهام سعيد تروي تجربتها مع عمليات التجميل | فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:52 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنه من الضروري التعرف على معنى عملية التجميل، مضيفة "هى تصلح شيئا تعرض لمشاكل في الوجه أو الجسد".

وأضافت ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "الإنسان قد يتعرض إلى مواقف في حياته تؤدي لتغير ملامحه أو تغير شكل جسده وبالتالي تتدخل عمليات التجميل من أجل إصلاح ما تضرر".

وتابعت ريهام سعيد "عمليات التجميل مش دلع، وفي الآونة الأخيرة يتم استخدام حقن البوتكس والفيلر التي تعد حقنا في الوجه من أجل إزالة التجاعيد".

وأكملت ريهام سعيد "بحكم شغلتي في الإعلام بنضطر ناخد حقن البوتوكس والفيلر من أجل الظهور بشكل لائق ولا تظهر تجاعيد في الوجه، لكن انا مش بنفخ وشي مطلقا"، مضيفة "الوجه له تشريح معين ولازم طبيب التجميل يكون متخصص وعلى دراية بتشريح الوجه كي لا يتسبب في مشاكل".

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