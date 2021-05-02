طرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه.. اليوم

تعتزم وزارة المالية اليوم الأحد الموافق 2-5-2021؛ بيع أذون خزانة ضمن مستهدفات الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة خلال الشهر الجاري بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه.



قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية واطلع "صدى البلد" على نسخة منه؛ إنه من المقرر بيع أجلي 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه.



وذكر التقرير أنه سيتم طرح أجل 91 يوما بـ 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.

خطة طرح أدوات الدين في شهر

وتسعى وزارة المالية لتدبير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزامات الموازنة العامة من الجهاز المصرفي بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري، موزعة على 4 أسابيع؛ إذ من المستهدف أن تطرح أدوات دين حكومية من أذون وسندات الخزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه هذا الأسبوع.

ومن المخطط أن يتم اقتراض أذون وسندات خزانة للأسبوع الجاري على مدار 3 عطاءات سيكون أولها اليوم الأحد، ويتبقى طرحين اثنين اعتبارا من غد الاثنين ثم الخميس المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار جنيه.