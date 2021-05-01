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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

قداسة البابا يصلي
قداسة البابا يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد لعام ٢٠٢١ في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع مشاركة أعداد محدودة من الشعب وغياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وينقل التليفزيون المصري وقائع صلوات عيد القيامة في بث مباشر من الكاتدرائية.
ومن المنتظر أن يلقي قداسة البابا عقب قراءة إنجيل القداس عظة العيد.
في سياق مشابه نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد ٢٠٢١، والتي يوجهها قداسة البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.
ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

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