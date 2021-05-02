فيديو جديد يكشف قدرات رولز رويس جوست الفاخرة| شاهد

تعتبر النسخة جوست واحدة من الإصدارات الفاخرة التي تنطلق من داخل أسطول رولز رويس العريق، والذي يضم العديد من الإصدارات الفارهة، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بالصانع الإنجليزي المخضرم، وفي مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير، ظهرت السيارة جوست لتكشف الكثير عن قدراتها.

ودعمت رولز رويس أيقونتها المتطورة جوست بمحرك V12، سعة 6750 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 563 حصان، و850 نيوتن/متر من عزم الدوران، أي ما يعادل 627 رطل قدم، كما زودت بشاحن توربيني مزدوج.

ومع هذه القدرات الفنية تستطيع جوست أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال مدة زمنية تصل إلى 4.6 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى نحو 250 كم/ساعة، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وبلغت القياسات الهيكلية لـ رولز رويس جوست بنسبة طول بلغت 571.5 سم، وعرض 197.9 سم، وارتفاع 155 سم، وقاعدة عجلات بلغت نسبتها 346.5 سم، ومساحة تخزين تسع لـ 507 لترات.

وتضم السيارة لوحة عدادات ثلاثية الأداء، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الحديثة، وشاحن لاسلكي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد الفتحات الهوائية والمناطق، كما تتألق “جوست” بمقدمة ساحرة، ومصابيح رولز رويس الحادة، مع إشارات جانبية أعلى الأقواس النصف دائرية الخاصة بالإطارات، وجنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد.

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست، 280 ألف جنيه إسترليني، وبقيمة 390 ألف دولار أمريكي داخل الولايات المتحدة، أي ما يعادل 6 ملايين و240 ألف جنيه.