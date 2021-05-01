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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لمدة شهرين في 27 حياً ومركزاً

بدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة .. تعميم المنظومة علي جميع المدة في أول يوليو.. ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مُشهر

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية :

منع التعامل مع أي مهندس سواء استشاري أو مشرف إلا بعد تقديمه  شهادة مؤمنة من النقابة

توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية

الاشتراطات الجديدة جاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة

استئناف واستكمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها

 أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه تم التأكيد علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات بعدم التعامل مع أي مهندس سواء استشاري أو مشرف الا بعد تقديمه  شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات .

وأوضح شعراوي، أنه في حال رغبة المواطن في الشروع بالبناء علي المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقاً للطلب المعد لذلك علي أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف علي التنفيذ توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال الي المركز التكنولوجي .

 

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص واشتراطات البناء والتخطيط الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك  اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين .

وقال اللواء محمود شعراوى إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر ، و وجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى ، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط .

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن المحافظين قاموا باصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة .

كما طالب شعراوى بالسماح بإستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون .


وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حي  مصر الجديدة بالقاهرة ،و بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها ، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .

وأوضح شعراوى أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه  رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة
وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.

ولفت وزير التنمية المحلية  الى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المركز التكنولوجي نقابة المهندسين عقد ثلاثي استكمال البناء

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