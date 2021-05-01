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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الإسكندرية| إيمانويل أوكوي يحرز الهدف الثاني في شباك سموحة

إيمانويل أوكوي
إيمانويل أوكوي

أحرز إيمانويل أوكوي لاعب الاتحاد السكندي الهدف الثاني في شباك نادي سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن إيمانويل أوكوي من إحراز الهدف الثاني لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة “48”، من خلال ركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها إيمانويل أوكوي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات لتسكن شباك سموحة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة، بتقدم الأول بهدف نظيف.
 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسكندرية؛ لإحراز هدف التقدم، حتى تمكن رزاق سيسيه من التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة، من خلال كرة عرضية من خالد الغندور من جهة اليمين، قابلها برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
 

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تسجيل هدف التعادل، لكن تمكن لاعبو الاتحاد من الحفاظ على شباكهم، وتشكيل بعض الهجمات على مرمي الموج  الأزرق.
 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، عمار حمدي، السيد سالم.

خط الوسط: خالد الغندور، مانجا، فوزي الحناوي، أوكوي.

الهجوم: رزاق سيسيه، ويليامز روماريو.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: “صبحي سليمان، صبري رحيل، هشام صلاح، حسام عاشور، عبدالغني محمد، عبدالسميع، مروان عطية، أحمد راشد، خالد قمر”.


ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 27 نقطة.


يذكر أن كل فريق فاز على الآخر في 5 لقاءات، وتعادلا في 8، وآخر لقاء جمعهما انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف.
 

إيمانويل أوكوى نادي سموحة الاتحاد السكندي الدوري المصري أخبار الر ياضة

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