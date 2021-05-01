عمر مرموش خارج حسابات شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو

خرج عمر مرموش لاعب سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني من حسابات شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي قبل إرسال القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المقبل.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن عمر مرموش خرج من حسابات شوقى غريب ورفاقه ولم يتم استدعائه خلال المعسكرات التدريبية لمنتخب أوليمبي الفراعنة الأخيرة التي تخللتها خوض مباريات ودية.

أضاف: هناك علامات استفهام عديدة على عدم استدعاء عمر مرموش للانضمام إلى منتخب مصر الأوليمبي فى وقت سابق رغم تألق اللاعب فى دورى الدرجة الثانية الألماني وتسجيله أهدافا فى شباك المنافسين.

ورفع مرموش رصيده إلى 6 أهداف و3 أسيست مع سات باولو، منذ انضمامه إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى نهاية الموسم الحالي.

مسيرة عمر مرموش:

1- ظهرت موهبة عمر مرموش الذي يلعب في مركز رأس الحربة والجناح الأيسر مبكرا في ناشئي وادي دجلة، ويتميز بإمكانيات كبيرة، وقدرة تهديفية عالية، ونجح في تحقيق لقب هداف دوري القاهرة موسم 2016.

2- لفت تألق عمر مرموش نظر أحمد حسام ميدو المدير الفني لـ وادي دجلة وقتها، ليقرر على الفور تصعيده إلى دوري الفريق الأول.

3- شارك عمر مرموش مع وادي دجلة في 17 مباراة في مختلف المسابقات، موسم 2016 - 2017، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

4- يبدو أن عمر مرموش يعرف أهدافه جيدا، وترك الدوري المصري وهو في سن الـ 17 عاما ليحترف في صفوف فريق فولفسبورج للشباب.

5- انضم عمر مرموش إلى فولفسبورج في صيف 2017، لكنه عانى كثيرا في بداية رحلته مع الفريق الألماني بسبب قلة مشاركاته وإصاباته الكثيرة.

6- استبعد عمر مرموش من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية تحت 23 عاما، بسبب تواجده في نفس مركز رمضان صبحي.

7- تألق عمر مرموش في رديف فولفسبورج خلال الموسم الماضي، حيث شارك مع فريقه في 15 مباراة في دوري الشمال المحلي سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

8 - تم تصعيد عمر مرموش إلى فريق فولفسبورج الأول بمسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا"، نهاية الموسم الماضي.

9- تمت إعارة عمر مرموش إلى سانت باولي، خلال الشتاء الماضي، لاكتساب مزيد من الخبرات.

ويبدأ معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب معسكره التدريبي يوم 5 يوليو المقبل استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى طوكيو 15 يوليو المقبل من أجل الدخول في الفقاعة الطبية بالقرية الأولمبية.

وتحدد أول تدريب لمنتخب مصر الأوليمبي في اليابان يوم 16 يوليو الساعة 5.30 مساء بتوقيت اليابان.

كان الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب حدد موعد لإرسال قائمة لاعبي أولمبي الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم ٣٠ يونيو المقبل من أجل المشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.

أما المنتخب السعودي سيواجه كل من البرازيل وألمانيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الأولى أصحاب الأرض "مضيف البطولة" منتخب اليابان رفقة المكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا.

فيما جاء في المجموعة الثانية نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات.