خلال ساعات| الصحة: تجهيز أضخم مركز تطعيمات في مصر بـ أرض المعارض..صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أضخم مركز تطعيمات في مصر مقام على مساحة 1500 متر مربع بأرض المعارض، بواقع 96 عيادة ثلاثية وساحة انتظار للمواطنين تكفى أكثر من 500 مواطن وسعة استقبال 10 آلاف مواطن من راغبى التطعيمات.

واضافت الوزارة، إن مركز تطعيمات لقاح كورونا بأرض المعارض يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم مشيرة إلى أن مساحته 1500م2 ويستطيع استقبال 10 آلاف مواطن يوميا للتطعيم بلقاح كورونا.

أضخم مركز تطعيمات في مصر بأرض المعارض

واوضحت الوزارة انه سيتم عمل مركز تطعيمات ضخم في الجيزة والذي سيمكنها من تطعيم من 5 إلى 6 ملايين مواطن بلقاح كورونا شهريا.

قامت الوزارة بتجهيز أرض المعارض، بـ 96 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقا طبيا لتوقيع الموافقة المستنيرة، ومكان لإعطاء اللقاح وقياس العلامات الحيوية ومتابعة الحالة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن تلقى لقاحات كورونا الموجودة فى مصر، وأكدت أنها آمنة وفعالة ولا داعى للقلق، ولكن لابد من التطعيم للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى.

أضخم مركز تطعيمات في مصر بأرض المعارض

وسيتم افتتاح مركز تطعيم رئيسى بقاعة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر خلال ساعات وحسب الانتهاء من كافة التجهيزات بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالى 10 آلاف مواطن يوميًا.

ويضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن إضافة إلى 96 عيادة لتلقي التطعيمات ويوجد مكان مخصص لانتظار السيارات (ساحة parking) ومواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

أضخم مركز تطعيمات في مصر بأرض المعارض

والقوى البشرية تضم 200 تمريض و200 مدخل بيانات و200 صيدلي إضافة إلى وجود أطباء في عيادة المتابعة و20 خدمة مجتمعية ودورهم يتمثل في تقديم المساعدة لكبار السن ومساعدة المواطنين خلال عملية تلقي اللقاح كما يوجد 20 فردا استعلامات دورهم متابعة المواعيد وتنظيم دخول المواطنين إضافة إلى 15 فرد دعم فنيًا ( كمبيوتر- IT) و15 فردا مسئولين عن المستلزمات والمخازن إضافة إلى مدير فني ومدير مالي وإداري وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حتى الانتهاء من عملية التطعيمات للمواطنين.