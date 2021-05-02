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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البابا تواضروس يشكر كبار الدولة على تهنئتم للأقباط بعيد القيامة.. فيديو

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، الشكر لكل من هنأ الأقباط المصريين بـ عيد القيامة، سواء كان اتصل تليفونياً أو من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، مقدماً الشكر خاصة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وتابع البابا تواضروس خلال كلمته في قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: "هنأنا بمكالمة تليفونية أمس واليوم".

وأضاف البابا: اتصل بنا وهنأنا  أيضاً الفريق أول صدقي صبحي، مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق أول محمد زذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.

واستطرد: كما اتصل بنا اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى العديد من الوزراء ، منهم: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء محمد الشعراوي وزير التنمية المحلية.

والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحمد القصير وزير الزراعة واستطلاح الأراضي واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقدم الشكر أيضاً للعديد من المحافظين منهم: اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء محمد عبدالفضيل محافظ شمال سيناء، اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء هشام عبد الغني محافظ البحيرة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية.

وقدم البابا تواضروس الشكر لهيئة القضاء، والقضاة والمستشاريين، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها، ورؤساء المحاكم والهيئة الوطنية للانتخابات، ورؤساء النيابات العامة، خاصة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

 

 

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