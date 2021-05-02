رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أصيبت امرأة من كولومبيا بالذعر، بعد رؤية ثعبان ضخم يزحف داخل دولاب ملابسها، مما تركها في حالة من الصدمة والخوف.

المرأة تدعى «ديبي إيدنس» تعيش في أحد أحياء فورست إيكر ببريطانيا، كانت تطوي الغسيل في غرفة نومها عندما نظرت إلى الأسفل رأت ثعبانًا كبيرًا.

كاد قلب المرأة أن يتوقف بمجرد رؤية الثعبان الضخم داخل الدولاب، تقول إيدنس: "عندما أدركت أنه ثعبان، شعرت بالرعب التام".

كان ثعبانًا من الأنواع السوداء الشرقية، ولحسن الحظ فهو غير سام، لكن يمكن أن ينمو بشكل ضخم لدرجة أن يكون خطيرًا.

هزت الصدمة قلب إيدنس واتصلت على الفور بأحد الخبراء صيادي الثعابين، تقول: "فتحت باب الدولاب وكان هناك معلقًا على شماعة الملابس".

كان الخبير سكوت سميث قد نبه في برنامج All Things Wild Pest Control: "أن تلك الأنواع من الثعابين شائعة، وتنتشر في هذا الوقت من العام تقريبا".

وأضاف سميث: "تنتشر الثعابين في هذا الوقت من العام، وأعني بذلك أنهم في الخارج يتحركون.. فقد كانوا نائمين طوال الشتاء في سبات".