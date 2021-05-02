حسام داغر يطلب من متابعيه الدعاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم

نشر حسام داغر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى فيسبوك للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم.

وكتب على الصورة: "يا رب بحق الأيام المفترجه دي اشفي الاستاذ سمير غانم والاستاذة دلال عبد العزيز ومنشوفش فيهم شر أبداً ويعدوا منها على خير بفضل دعواتكم.. الدعاء يغير الأقدار".



وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كوروناالمستجد.

وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ بعد إصابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وشعرت دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبينإيجابية المسحة الثانية لها.

وتعافت دنيا سمير غانم، وحسن الرداد؛ من المرض بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.