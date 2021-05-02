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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بـ سوهاج

صدى البلد

عثر أهالي محافظة سوهاج على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل بجوار أبراج الجامعة بمنطقة التل الأوسط.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من نجدة المسطحات المائية بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل بمنطقة التل الأوسط بمدينة سوهاج.

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تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي للكشف على الجثة؛ لبيان سبب الوفاة والتعرف عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

بسوهاج الطب الشرعى مشرحة شاب مستشفى اخميم جثة البحث الجنائي

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