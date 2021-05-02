العثور على جثة شاب مجهول الهوية بـ سوهاج

عثر أهالي محافظة سوهاج على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل بجوار أبراج الجامعة بمنطقة التل الأوسط.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من نجدة المسطحات المائية بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل بمنطقة التل الأوسط بمدينة سوهاج.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي للكشف على الجثة؛ لبيان سبب الوفاة والتعرف عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.