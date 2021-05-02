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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. علامات وأسباب تعفن المخلل في الثلاجة

صدى البلد

تعاني ربة المنزل من العفن الذي يتكون على الأطعمة وخصوصا على المخللات والتي تكون طبقة طبقة ريم بيضاء أو رمادية على أسطح برطمانات المخلل.

 

وأشارت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها بالفيسبوك إلى أن هذه الطبقة تكون بسبب التخمر وإطلاق بعض الأحماض والتي إذا تركت في تعفن باقي المخلل .

 

وبذلك يتم كشط هذه الطبقة بخفة ودون أن نحاول خلطها بباقي محلول التخليل ثم يتم مسح حواف البرطمان بمنديل ورقي نظيف فعند المرحلة الثانية بعد كشط هذه الطبقة، وهي مرحلة فحص.

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☆ علامات فساد المخلل:

. رائحة كريهة

. تغير لونه إلى ألوان مختلفة عن المخلل الطبيعي .

. تغير قوام سائل التخليل ليصبح ممزلق أو لزج

. وجود فقاقيع فوق سطح البرطمان من الداخل دون أن نقوم برج البرطمان .

. انتفاخ البرطمان أو غطاؤه يدل على كثرة الغازات المنبعثة نتيجة النمو البكتيري الغير مرغوب فيه .

. تغير طعم المخلل ليصبح اقرب الى طعم الفساد .

☆ كيف نستطيع منع تكون طبقة العفن على سطح المخلل .

. تنظيف وتعقيم البرطمانات جيدا قبل التخليل .

. يجب ضبط نسبة الملوحة في المخلل .. قلة الملح تؤدي إلى الفساد .

. يجب ضبط محتوى الخل لأن الحموضة الضعيفة تؤدي إلى فساد المخلل .

. غلق البرطمانات جيدا ومنع دخول الهواء لها .

. وضع طبقة زيت على سطح المخلل لتعمل كعازل لا يسرب الهواء .

. عدم وضع البرطمانات في مكان ساخن بل مكان دافئ حتى ينضج المخلل .

. عند نضج المخلل يجب نقل البرطمانات للثلاجة .

. لا يجب استخدام برطمانات بلاستيك أو أوعية ألمونيوم والأفضل استخدام برطمانات زجاجية .

. عدم استخدام اليد داخل البرطمان لكن نستخدم ملعقة نظيفة جافة.

. عدم ارجاع بواقي المخلل الغير مستخدم إلى برطمان التخليل لأن ذلك يساعد على تعفنه ، بل يجب وضعه في طبق داخل الثلاجة .

 

☆☆ معلومة جديدة من الدكتورة شيرين زكي 

قومي بوضع ورقة عنب مفرودة فوق محتوى برطمان المخلل فهي لا تساعد فقط على بقاء المخلل تحت المحلول، لكن أيضا تفرز التانين الذي يعمل على حفظ المخلل وبقائه طازجا ومقرمشا.

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