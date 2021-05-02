بأسلوب المغافلة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالساحل

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بالساحل بأسلوب "المغافلة".



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما ماكينة شحن فورى"مجهولة المصدر" .

وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما،اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بإسلوب "المغافلة"وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".



كما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فورى آخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الأسلوب ، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.