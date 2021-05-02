القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن الجميع يرفعون قلوبهم من أجل أن يحفظ الله بلادنا وكل العالم.

كما قدم البابا تواضروس التهنئة لجموع المسلمين بمناسبة شهر رمضان الذى قارب على الانتهاء وقرب عيد الفطر، لافتا إلى أن الأعياد هى التى تجمع الكل.