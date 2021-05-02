عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة بشبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حمله مكبرة بمدينه شبرا الخيمة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف المواعيد المقررة، تنفيذاً للاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشارك بالحملة اللواء أحمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع شبرا الخيمة واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة .

أقرا أيضا:
محافظ القليوبية : ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 محضر كمامة وغلق 103 مقاهى

 وأسفرت الحملة التى تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية تحت إشراف الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، بمناطق ترعة النحاس وعزبة المرجوشي وبهتيم اسكو وبهتيم بلقس ومزرعة البط وعمرو بن العاص عن تحرير 70 محضر عدم ارتداء الكمامة، وضبط  300 شيشة من الكافيهات المخالفة وتم غلق 30 كافيه لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.

وخلال الحملة تابع المحافظ ايضا أعمال رفع القمامة بالشوارع ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الاعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة اتخاذ اقصي العقوبات حيال اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل اي مخالف الي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية جولاتها الميدانية المستمرة، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا حيث اسفرت الحملات عن ضبط 426 شيشة و150 محضر عدم ارتداء الكمامة و24 غلق مقهى وبذلك يصبح اجمالى المخالفات على مدار العشرة ايام الماضية : ضبط 2196 شيشة وتحرير 1456 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 149 مقهى. 

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

ويهيب الهجان ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات ،والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفته. 

وأثناء عودة المحافظ من جولته بشبرا الخيمة تابع اعمال الرصف بشارع النساج بمدينة بنها والتى تتم بعد منتصف الليل ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوب.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية شبرا الخيمة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد القيامة المجيد.. صور

محافظ القليوبية: الإغلاق الفوري لأي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

90 مليون جنيه لمشروعات الطرح الاستثماري برياضة القليوبية

محافظ القليوبية: إنشاء مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى الديوان العام

صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم

محافظ القليوبية: غلق جميع الحدائق والمتنزهات في احتفالات شم النسيم

محافظ القليوبية : ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 محضر كمامة وغلق 103 مقاهى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي مهنئا المصريين بعيد القيامة: مسلمو مصر وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

مرتبطة بانستجرام وسناب شات.. طبيب يفجر مفاجأة حول عمليات تجميل الفتيات

الزمالك vs بيراميدز .. التشكيل المتوقع للفريقين فى مواجهة الليلة

توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم

قائمة أسعار نيسان اكس تريل 2021 فى السعودية.. صور

اغتنموها.. عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

9 أسباب تؤدي لانتهاء خدمة الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل.. اعرف السبب

تقارير: الأهلي يجهز عرضا لضم نجم الرجاء المغربي

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ