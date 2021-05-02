محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة بشبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حمله مكبرة بمدينه شبرا الخيمة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف المواعيد المقررة، تنفيذاً للاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشارك بالحملة اللواء أحمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع شبرا الخيمة واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة .

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وأسفرت الحملة التى تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية تحت إشراف الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، بمناطق ترعة النحاس وعزبة المرجوشي وبهتيم اسكو وبهتيم بلقس ومزرعة البط وعمرو بن العاص عن تحرير 70 محضر عدم ارتداء الكمامة، وضبط 300 شيشة من الكافيهات المخالفة وتم غلق 30 كافيه لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.

وخلال الحملة تابع المحافظ ايضا أعمال رفع القمامة بالشوارع ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الاعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة اتخاذ اقصي العقوبات حيال اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل اي مخالف الي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية جولاتها الميدانية المستمرة، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا حيث اسفرت الحملات عن ضبط 426 شيشة و150 محضر عدم ارتداء الكمامة و24 غلق مقهى وبذلك يصبح اجمالى المخالفات على مدار العشرة ايام الماضية : ضبط 2196 شيشة وتحرير 1456 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 149 مقهى.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويهيب الهجان ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات ،والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفته.

وأثناء عودة المحافظ من جولته بشبرا الخيمة تابع اعمال الرصف بشارع النساج بمدينة بنها والتى تتم بعد منتصف الليل ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوب.