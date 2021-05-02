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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: الأهلي يجهز عرضا لضم نجم الرجاء المغربي

صدى البلد

أفاد تقرير صحفي مغربي، بأن النادي الأهلي جدد اهتمامه بالتعاقد مع سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع “ لو 360 سبورت، أن النادي الأهلي جدد اهتمامه بضم سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تواصل مسؤولو نادي القرن مع وكيل اللاعب، من أجل ارتداء قميص الفريق الأحمر، بداية من الموسم القادم.

وأوضح الموقع المغربي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لإدارة الأهلي، بشأن فتح خط المفاوضات للتعاقد مع سفيان رحيمي، ومجاورة زميله السابق بدر بانون.

 

وأضاف الموقع المغربي، أن إدارة الأهلي تستعد لتقديم عرضا رسميا لنادي الرجاء، من أجل التعاقد مع سفيان رحيمي هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

 

وأشار الموقع، إلى أن الأيام القليلة المقبلة، قد تشهد تطورات جديدة، بشأن اهتمام الأهلي بضم سفيان رحيمي، خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط نادي القرن بنادي الرجاء.

 

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي في 13 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سفيان رحيمي مليون و300 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


 

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