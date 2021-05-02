مصرع طفل وإصابة آخر صدمتهما سيارة ملاكى على طريق جمصة

لقي طفل مصرعه فيما أصيب آخر صدمتهما سيارة ملاكى على طريق المنصورة - جمصة.

وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول كل من أدهم.ش.ز. (سنتان)، جثة هامدة، وابن عمه عبد الرحمن.م.ز. (9 سنوات)، مصابا بكسر بالساق اليمنى ويقيمان طرف أسرتهما عزبة الناظر دائرة المركز.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والد الأول شريف.ز. (32 عاما-فلاح)، قرر أنه أثناء عبوره طريق المنصورة-جمصة، وبصحبته ابنه وابن شقيقه وأمام كوبري القطنة اصطدمت بهما سيارة ملاكي باتجاه المنصورة مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.



وتم ضبط السيارة وقائدها الذي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2492 جنح مركز الستاموني، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.