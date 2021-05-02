عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة آخر صدمتهما سيارة ملاكى على طريق جمصة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي طفل مصرعه فيما أصيب آخر صدمتهما سيارة ملاكى على طريق المنصورة - جمصة.

 

وكان إخطار  ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من مستشفى بلقاس المركزي بوصول كل من أدهم.ش.ز. (سنتان)، جثة هامدة، وابن عمه عبد الرحمن.م.ز. (9 سنوات)، مصابا بكسر بالساق اليمنى ويقيمان طرف أسرتهما عزبة الناظر دائرة المركز.


وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والد الأول شريف.ز. (32 عاما-فلاح)، قرر أنه أثناء عبوره طريق المنصورة-جمصة، وبصحبته ابنه وابن شقيقه وأمام كوبري القطنة اصطدمت بهما سيارة ملاكي باتجاه المنصورة مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.


وتم ضبط السيارة وقائدها الذي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2492 جنح مركز الستاموني، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

سيارة ملاكى طريق جمصة محافظة الدقهلية مصرع طفل مدير المباحث

موضوعات متعلقة

إصابة سائق وأمين شرطة فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة - رافد جمصه

ترشيحاتنا

الموسم المؤجل.. اتحاد اليد بمنح الزمالك لقب الدوري والأهلى مسابقة الكأس

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد : أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

بحضور القباج.. التضامن الاجتماعي تناقش موازنة الحماية الاجتماعية.. الثلاثاء

كيف كان النبي يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان ؟

بيان عاجل بالنواب حول إجراءات "الخارجية" للدفاع عن دير السلطان الأثري بالقدس

كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ