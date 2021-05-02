مصادرة 130 شيشة وتحصيل 4800 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامات في سوهاج

دشنت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، عدة حملات شملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتلاشي عدوى الوباء العالمي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 86 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة بقيمة 4800 جنيه، ومصادرة 29 شيشة، وتطهير وتعقيم 193 شارع.

كما توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملات ليلية مُكبرة بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن غلق وتشميع 3 مقاهٍ مخالفة، وتحرير 90 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 111 شيشة، وضبط 191 مضبوطات متنوعة.