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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 130 شيشة وتحصيل 4800 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامات في سوهاج

مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة

دشنت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، عدة حملات شملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا؛ للتأكد من تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتلاشي عدوى الوباء العالمي.

 

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وأسفرت الحملات عن تحرير 86 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة بقيمة 4800 جنيه، ومصادرة 29 شيشة، وتطهير وتعقيم 193 شارع.

 

كما توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملات ليلية مُكبرة بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن غلق وتشميع 3 مقاهٍ مخالفة، وتحرير 90 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 111 شيشة، وضبط 191 مضبوطات متنوعة.

فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية بسوهاج الوحده المحلية الوباء الكمامات تطبيق الاجراءات الاحترازية عدم ارتداء الكمامات

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