عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرتغالي ماريو بالما يصل القاهرة غدا لقيادة سلة الأهلي

البرتغالي ماريو
البرتغالي ماريو بالما

يصل غدا الاثنين، البرتغالي ماريو بالما، إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأحمر، خلفا لأشرف توفيق المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني فور وصوله جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي تتضمن الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة وطموحات ومتطلبات الفريق، بالإضافة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

كان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 – 76.

ويسعى مسؤولو “القلعة الحمراء” لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها فى رواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

 ويلعب “الشياطين الحمر” في نصف النهائي مع الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات من 5 لقاءات يصعد للنهائي الفائز في 3 منها.

ترشيحاتنا

استعدادا لـ الأهلي .. حسام حسن يرفض الراحة لفريق الاتحاد

توريد مليون طن.. وزير الزراعة: إنتاجية القمح هذا العام مبشرة

روحاني يعلن اقتراب رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

وقفة احتجاجية.. جماهير مانشستر يونايتد تقتحم مباراة ليفربول قبل انطلاقها

هل يُمكن أن يصاب مريض كورونا بالفيروس 3 مرات.. أستاذ صدر يوضح

أخبار التوك شو .. عدم توافر اللقاحات بدول العالم ينتج عنه تحور الفيروس .. والأبحاث تثبت قدرة اللقاحات على حماية الأصحاء من العدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الزمالك يكشف حقيقة هروب كارتيرون بعد حصوله على جواز سفره

إصابة فنانة شابة وزوجها بفيروس كورونا.. خاص

رئيس الوزراء يتفقد كورنيش الغردقة والسوق النموذجي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ