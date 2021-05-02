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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لشم النسيم.. ضبط كمية من إطارات السيارات مجهزة لحرق "الليمبي" بالإسماعيلية

الكاوتش المضبوط
الكاوتش المضبوط

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية حملة لضبط إطارات السيارات لمنع إستخدامها في إشعال الحرائق ليلة شم النسيم.

 

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وتمكنت الحملة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى أول بمحافظة الإسماعيلية من ضبط كمية من الإطارات كانت مجهزة للحرق مساء اليوم، كعادة كل عام احتفالا بشم النسيم، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة.


كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا  يفيد بالعثور على كميات كبيرة من كاوتش السيارات المستعمل تم تجميعها من قبل مواطنين بحي أول والمحطة الجديدة على أسطح بعض المنازل بغرض حرقها في وقت متأخر من مساء اليوم كعادة أهالي المنطقة السنوية بحرق دمية اللورد اللمبي، وهي العادة الشعبية التى تصاحب إحتفالات شم النسيم كل عام.


يذكر أنه صدر قرار بمنع الإحتفالات بشم النسيم، بشكل نهائي ومنع التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واستمرار مرور الحملات على كافة الأحياء لمنع أي مظاهر للإحتفال بشم النسيم.

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شم النسيم

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