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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المهندس عادل حسن: مسارات جديدة لمرفق الصرف الصحى بالأميرية

تحويل مرفق الصرف
تحويل مرفق الصرف الصحى ب"عمر المختار" الأميرية

أجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، جولة ميدانية اليوم، لتفقد عدد من المحاور التى جري تحويل مسارات خطوط مرافق الصرف الصحى فيها للاطمئنان علي كفاءة تشغيلها فى إطار تطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات بتلك المناطق.


وشملت الجولة تفقد محور شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، بهدف ترسيم وتخطيط المسارات الجديدة لمرفق الصرف الصحى بالمنطقة.

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وأكد المهندس عادل حسن، أن الشركه قامت بتنفيذ عدد كبير من تحويلات المرافق خلال العام الماضى، بالمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بتكلفة إجمالية بلغت 800 مليون جنيه .


وأوضح أن تلك التحويلات كانت ضرورية لتنفيذ المشروعات القومية  لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة تشغيل مجمع الصرف الصحى بعين شمس للتغلب على مشكلات الصرف الصحى بتلك المنطقة.

الصرف الصحى عمر المختار

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