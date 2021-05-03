الناس الشقيانة .. العمالة اليومية «أبطال» يتحدون حرارة الجو خلال نهار رمضان في الوادي الجديد .. شاهد

تعد العمالة اليومية من الفئة الكادحة المنتشرة بقرى ونجوع الوادي الجديد والذين يبحثون عن قوت يومهم كل صباح ولم يثنهم حر الصيف، وظمأ الصوم عن استكمال رحلتهم اليومية الشاقة، فى سبيل البحث عن لقمة العيش لأبنائهم وأسرهم، فتراهم يقبضون على الجمر، وهم يقضون ساعات العمل تحت أشعة الشمس الحارقة.

وبالرغم من أن حرارة الجو في الوادي الجديد تختلف عن أي محافظة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية وأكثر، غير عابئين بأولئك الذين كتب لهم الصوم تحت أجهزة التكييف في المكاتب.

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يقول محمد سمير سباك , إنه يذهب كل صباح وزملاؤه ووجوههم متفائلة بشوشة رغم الصيام ومصاعب الحياة ولا يمتلكون ما يؤمن معيشتهم سوى العمل والخروج يوميا في نهار رمضان بحثا عن "لقمة العيش".

وأضاف أن حرارة الجو في الوادي الجديد تختلف عن أي محافظة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية وأكثر، غير عابئين بأولئك الذين كتب لهم الصوم تحت أجهزة التكييف في المكاتب.

وأضاف احمد السعيد عامل يوميه بمهنة المحارة إن مهنة المحارة تعتبر من أصعب المهن، التي يمارسها أصحابها في فصل الصيف، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن صعوبات المهنة تزداد خلال ساعات الصوم في شهر رمضان المعظم.

وتابع السعيد أنه وزملاؤه يعملون في مهنة المحارة منذ سنوات وافضل أيام العمل في نهار رمضان، لافتًا الي أن فريضة الصوم، يعظم أجرها كلما زادت المشقة, مشيرًا إلى أنهم لم يفطروا يومًا واحدًا بالرغم من عملهم الشاق ناهيك عن العشرات من عمال اليومية في المزارع والحقول والذين يبدأون عملهم منذ طلوع الشمس وحتي الغروب .

يقول احمد محمود احد العاملين برصف الطرق إنهم يعملون فى نهار رمضان رغم ارتفاع درجات الحرارة ولا يتوقفون عن العمل وذلك حرصا على انجاز العمل والبحث عن لقمة العيش .

ورصدت عدسة "صدي البلد" عمال الرصف وهم يعملون تحت اشعة الشمس الحارقه في نهار رمضان ، على الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى بلغت فى المتوسط 40 درجة مئوية، فيما تصل فى المحافظة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية بسبب ارتفاع درجة حرارة خلطة الاسمنت ، حيث يقوم العمال باستكمال رصف الشوارع الرئيسية بمدينة موط التابعه لمركز الداخله ، ضمن أكبر عملية رصف للطرق الداخلية .

واكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخله ، أن هذه العملية ضمن أعمال تطوير واحلال طرق وشوارع مدينة الموط، والتى تتضمن تنفيذ أعمال توسعة للشوارع حتى وصلت التوسعة إلى 20 متر لكل شارع على حارتين، بعد أن كانت هناك تكدسات مرورية حيث جرت ازالة كافة الجزر والارصفة الجانبية.

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