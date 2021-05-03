عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الناس الشقيانة .. العمالة اليومية «أبطال» يتحدون حرارة الجو خلال نهار رمضان في الوادي الجديد .. شاهد

العماله تتحدي حرارة
العماله تتحدي حرارة الجو في الوادي الجديد

تعد العمالة اليومية من الفئة الكادحة المنتشرة بقرى ونجوع الوادي الجديد والذين يبحثون عن قوت يومهم كل صباح ولم يثنهم حر الصيف، وظمأ الصوم عن استكمال رحلتهم اليومية الشاقة، فى سبيل البحث عن لقمة العيش لأبنائهم وأسرهم، فتراهم يقبضون على الجمر، وهم يقضون ساعات العمل تحت أشعة الشمس الحارقة.

 

وبالرغم  من أن حرارة الجو في الوادي الجديد تختلف عن أي محافظة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية وأكثر، غير عابئين بأولئك الذين كتب لهم الصوم تحت أجهزة التكييف في المكاتب.

اقرأ أيضا:

قافلة بيطرية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي بالفرافرة في الوادي الجديد

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس الجامعة

يقول  محمد سمير سباك , إنه يذهب كل صباح وزملاؤه ووجوههم متفائلة بشوشة رغم الصيام ومصاعب الحياة ولا يمتلكون ما يؤمن معيشتهم سوى العمل والخروج يوميا في نهار رمضان بحثا عن "لقمة العيش".

 

وأضاف أن حرارة الجو في الوادي الجديد تختلف عن أي محافظة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية وأكثر، غير عابئين بأولئك الذين كتب لهم الصوم تحت أجهزة التكييف في المكاتب.

وأضاف احمد السعيد عامل يوميه بمهنة المحارة إن مهنة المحارة تعتبر من أصعب المهن، التي يمارسها أصحابها في فصل الصيف، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن صعوبات المهنة تزداد خلال ساعات الصوم في شهر رمضان المعظم.

 

وتابع  السعيد  أنه وزملاؤه يعملون في مهنة المحارة منذ سنوات وافضل أيام العمل في نهار رمضان، لافتًا الي أن فريضة الصوم، يعظم أجرها كلما زادت المشقة, مشيرًا إلى أنهم لم يفطروا يومًا واحدًا بالرغم من عملهم الشاق  ناهيك  عن العشرات من عمال اليومية  في المزارع والحقول  والذين يبدأون عملهم  منذ طلوع الشمس وحتي الغروب .

 

يقول احمد  محمود احد العاملين برصف الطرق  إنهم يعملون فى نهار رمضان رغم ارتفاع درجات الحرارة ولا يتوقفون عن العمل وذلك حرصا على انجاز العمل  والبحث عن لقمة العيش .

 

ورصدت عدسة "صدي البلد"  عمال الرصف وهم يعملون تحت اشعة الشمس الحارقه في نهار رمضان ، على الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى بلغت فى المتوسط 40 درجة مئوية، فيما تصل فى المحافظة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية بسبب ارتفاع درجة حرارة خلطة الاسمنت ، حيث يقوم العمال باستكمال رصف الشوارع الرئيسية بمدينة موط  التابعه لمركز الداخله ، ضمن أكبر عملية رصف للطرق الداخلية .

 

واكد الدكتور نبيل حنفي  رئيس مركز الداخله ، أن هذه العملية ضمن أعمال تطوير واحلال طرق وشوارع مدينة الموط، والتى تتضمن تنفيذ أعمال توسعة للشوارع حتى وصلت التوسعة إلى 20 متر لكل شارع على حارتين، بعد أن كانت هناك تكدسات مرورية حيث جرت ازالة كافة الجزر والارصفة الجانبية.

 

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
الوادى الجديد العمالة اليومية نهار رمضان حرارة الجو لقمة العيش حر الصيف

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس الجامعة

أوقاف الوادي الجديد: حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمدن وقرى المحافظة

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-5-2021

مواصفات و أسعار سوزكي سويفت 2021 في السعودية| صور

شوبير يعلن غياب ثنائي الأهلي أمام المحلة.. وعودة بدر بانون

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

شاهد حالة الطرق في القاهرة بالتزامن مع أعياد الربيع

صحيفة: وزير العدل الكويتي يرغب في تقديم استقالته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

جريمة متكاملة.. هاني الناظر يحذر من عدم عزل المشتبه في إصابتهم بكورونا لأنفسهم

علامات ليلة القدر 2021 بالتفصيل .. كم شاهدت منها بالأمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ