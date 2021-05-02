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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مصر للطيران" تطرح تخفيضات خاصة على العديد من الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

طرحت شركة مصر للطيران، العديد من التخفيضات لبعض نقاطها الدولية، حيث أطلقت تخفيضا بنسبة 30% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن.

 

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو الجاري والسفر حتى 6 أغسطس القادم 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.
 

كما طرحت الشركة تخفيضا بنسبة 25% على الدرجة السياحية للمسافرين إلى بودابست لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيو 2021.

 

وطرحت تخفيضا بنسبة 25% على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيو 2021، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على رحلات الشركة إلى نقاطها بدولة ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.
 

كما قررت الشركة طرح تخفيضات بنسبة 20% على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر 2021 ، وكذلك طرحت أسعارًا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.
 

وأوضحت الشركة أنه للحصول على مزيد من المعلومات بشأن العروض، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لديها.
 

مصر للطيران خفيض القاهرة إلى لندن التذاكر رحلاتها إلى البحرين

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