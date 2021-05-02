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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الكولومبي يلغي خطط الإصلاح الضريبي بعد احتجاجات جماهيرية ضد الاقتراح

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

اقترح رئيس كولومبيا إيفان دوكي في أبريل مشروع المبادرة التي لا تحظى بشعبية، التي أطلق عليها اسم قانون التضامن المستدام، في محاولة لتخفيف الأثر السلبي للوباء. 

وأثار الاقتراح احتجاجات جماهيرية بين الجماهير، التي تنظر إلى الإصلاح المقترح على أنه عبء ضريبي جديد.

طلب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من الكونجرس سحب مشروع إصلاح ضريبي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية في الأيام الأخيرة.

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ودعا الرئيس في خطاب ألقاه بجانب وزراء حكومته ، في مقر الرئاسة في بوغوتا اليوم الأحد ، إلى إعادة صياغة عاجلة لمشروع القانون لتجنب الغموض المالي.

وأكد دوكي أن الإصلاح لم يكن نزوة بل ضرورة، وشدد على أهمية إطالة أمد البرامج الاجتماعية التي تفيد ملايين الكولومبيين.

منذ يوم الأربعاء الماضي، اجتاحت كولومبيا موجة من الإضرابات العمالية والاحتجاجات ضد ما يسمى بقانون التضامن المستدام ، وهو مشروع قانون للإصلاح الضريبي تم تقديمه في أبريل.

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وانتقد المتظاهرون المبادرة ووصفوها بأنها تلحق الضرر بملايين العمال بأعباء ضريبية إضافية.

قال دوكي في وقت سابق إن الإصلاح سيساعد في جمع مبلغ يعادل حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا (حوالي 6.8 مليار دولار) من شأنه أن يساعد البلاد، التي تضررت من الآثار الاقتصادية السلبية لوباء فيروس كورونا.

أمريكا الأمم المتحدة فنزويلا كورونا الكونجرس مشروع قانون احتجاجات كولومبيا أمريكا اللاتينية لكونجرس

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