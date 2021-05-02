10 % موهبة.. نسرين أمين: الفن فى مصر كله واسطة وشلل

قالت الفنانة نسرين أمين ، إن الفن فى مصر كله واسطة وشلل ، مضيفة أن الوساطة ممكن تفرض نجاح الممثل بالعافية لكن الجمهور لا يحبه .

تابعت نسرين أمين، خلال لقائها فى برنامج "لحظات جريئة "الذى يقدمة الإعلامى أحمد سالم، أن اللجان الإلكترونية والحسابات المزيفة هى التى تساعد على نجاح الممثل بالوهم لكن ذلك لا ينجحه عند الجمهور، مشيرة إلى أن الجمهور مستحيل ينجح ممثل بالوساطة إلا إذا كان موهوب الفطرة.

صرحت نسرين ، أن التمثيل فى مصر 90% علاقات و 10% موهبة .

وقالت "أمين"،: إن البداية الحقيقة لمشوارها الفني فيلم احكي يا شهر زاد، معقبه: " كانت بداية مشرفة الحقيقة مع الأستاذ الراحل وحيد حامد".

وأضافت أنها تشعر بالغيرة الشديدة تجاه شريك حياتها، قائلة: "بغير أوي على الآخر، وغيرتي من غير عقل ولا تفكير"، مضيفة أن التفكير بالعقل في هذا الموضوع سيكون أفضل.

وأكدت: "أنا بغير جامد، وده غصب عني والله"، مشيره إلى أن الشعور بالغيرة ليس له علاقة بالثقة، قائلة: "أنا بشوف الغيرة دليل على الحب والاهتمام".