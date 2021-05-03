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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"دبي للسلع المتعددة" يحقق رقما قياسيا في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال أبريل

مركز دبي للسلع المتعددة-
مركز دبي للسلع المتعددة- صورة ارشيفية

شهد مركز دبي للسلع المتعددة تسجيل أكثر من 216 شركة جديدة في المنطقة الحرّة خلال شهر أبريل 2021 محققاً خلال شهر أبريل أعلى رقم منذ سبع سنوات كما حققت المنطقة الحرّة في الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء لها منذ سبع سنوات، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي استمر مركز دبي للسلع المتعددة في جذب مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى دبي للاستفادة من مرافق عالمية المستوى وخدمات دعم الأعمال التي تبرز القيمة المضافة للشركات الأعضاء.

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ويتمثل أساس هذا النمو القوي بالزخم الناتج عن المبادرات الجديدة مثل مركز الكاكاو المنتظر اطلاقه التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بجانب مركز الأصول المشفّرة والذي يعمل على توسيع منظومة التجارة لدى مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن الوباء العالمي أدى إلى قيام الشركات في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم مكانتها ووضعها لضمان وصولها إلى المستويات الصحيحة من الدعم والمرافق الرائدة والخدمات من الدرجة الأولى. و يواصل مجتمعنا الذي يضم أكثر من 18000 شركة نموه بمعدلات قياسية لأننا نقوم بدعم الشركات الأعضاء لدينا وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال ويظهر هذا الشهر القياسي بالفعل مرونة اقتصاد دبي والالتزام الذي يحمله مركز دبي للسلع المتعددة تجاه الشركات الأعضاء فيه.

يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي بعد انضمام 205 شركات إلى المنطقة الحرّة خلال شهر سبتمبر 2020 وتم اختيار مركز دبي للسلع المتعددة خلال شهر أكتوبر الماضي كأفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة "إف دي آي" الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز وذلك للسنة السادسة عى التوالي.

مركز دبي للسلع المتعددة الاقتصادي العالمي النمو القوي المنطقة الحر ة المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

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