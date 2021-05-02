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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الموجة الثالثة من COVID-19 إنتبه إليها

صدى البلد

تأتي الموجة الثالثة من COVID-19 بأعراض غريبة تختلف عن سابقتها إليك أبرزها وفقا لموقع  india لذلك إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية  فلا داعي للذعر فقط قم بفحص نفسك والبقاء في المنزل.


التهاب الحلق 

 

أكثر أعراض عدوى COVID-19 شيوعًا  إذا كنت تعاني من حكة في الحلق أو إذا شعرت ببعض التورم ، فيمكن أن تكون مؤشرات على التهاب الحلق ، وهو أحد أكثر الأعراض شيوعًا لعدوى COVID-19 . 

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2. التعب :

 الكثير من مرضى COVID-19أتفقوا على ان الشعور بالتعب والشعور بالارهاق الشديد  واحد من العلامات الأولية للعدوى. أبلغ العديد من الأفراد عن علامات التعب والضعف قبل أن يتم اختبارهم بالفيروس.

3. آلام الجسم : 

 

كشف الأطباء أن العديد من الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 يعانون من آلام شديدة في الجسم والمفاصل والعضلات. السبب الرئيسي لآلام العضلات والجسم هو الألم العضلي الناتج عن مهاجمة فيروس كورونا لألياف العضلات وبطانات الأنسجة المهمة في جسمك.

 

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4. الحمى والقشعريرة : 

 

إذا كنت تعاني من قشعريرة شديدة ونزلة برد غير عادية ، فقد تكون علامة على إصابتك بالفيروس. الحمى والقشعريرة من الأعراض الشائعة في حالة الفيروس المتحور.

5. الغثيان والقيء :

 

الغثيان والقيء على أنهما علامات على الإصابة بفيروس COVID-19 في مراحله المبكرة.

 

6. الدوخة :

 

 أفاد العديد من الأشخاص أنهم يعانون من أعراض عصبية لعدوى COVID-19 مثل الدوخة والتعب والشعور بالضيق والغثيان.

 

7. صعوبة مضغ الطعام

 : 

يفشل جسمك في إنتاج اللعاب الذي يعتقد الخبراء أنه يحمي فمك من البكتيريا السيئة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض صعوبة في مضغ طعامهم أو التحدث بشكل صحيح

 

 

COVID-19 التهاب الحلق الحلق حكة الارهاق الحمى والقشعريرة

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