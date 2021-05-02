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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب أهلية.. جميلة عوض تتعرض لمؤامرة

جميلة عوض
جميلة عوض

 يبدو أن الكارما ستظل تلاحق "تمارا" في مسلسل حرب أهلية حتى النهاية، لتدفع ثمن ما فعلته في بداية أحداث مسلسل حرب أهلية، فعلى الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على شخصية "تمارا"، وانعكس على أداء جميلة عوض في تنوع  سلس بين الشيء ونقيضه، فإن القدر يخبىء لها مفاجأة من العيار الثقيل، إذ اتضح أن "كيشو" هو مجرد جزء من مؤامرة يقودها يوسف ونادين للإنتقام من تمارا ووالدتها مريم.


وكان تغير كبير قد حصل في شخصية "تمارا" جزء كبير منه بسبب علاقتها بـ"كيشو"، إذ ذهبت واعتذرت من نور على ما فعلته معها وطلبت منها فتح صفحة جديدة، كما اعترفت أمام زياد ووالدته بأن ما قالته في حق نور كان بدافع الغيرة، فكيف ستكون ردة فعل  "تمارا" عندما تعرف أن "كيشو" يخدعها؟ هل ستعود إلى طباعها القديمة؟ أم ستنقلب على "مريم" مرة أخرى لأن يوسف هو من وسوس لـ"كيشو" ليكسر قلبها.

حرب أهلية .. غيرة جميلة عوض تشتعل مجدداً

جميلة عوض على أعتاب الحب والدفء الأسري في حرب أهلية


يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة

جميلة عوض مسلسل حرب اهلية حرب أهلية جميلة مرة أخرى

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