أهالي قرية شيبة النكارية فى الشرقية يطالبون بتطوير وتوسعة الوحدة الصحية

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية شيبة النكارية مركز الزقازيق في محافظة الشرقية بسبب عدم توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية، وعدم التطوير والتوسعة ما يعرض الأهالي للخطر.

قال المواطن مراد عبد الشكور محمد صقر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم وجود أطباء أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ بالوحدة الصحية الخاصة قرية الرئيسية، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف: "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها".

وأشار إلى أن المبنى لا يصلح ويحتاج إلى التطوير والتوسعة كما أن الوحدة الصحية ليس بها أي إمكانيات أو أجهزة طبية لتطبيق المنظومة الصحية الحديثة.

وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.

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