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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية شيبة النكارية فى الشرقية يطالبون بتطوير وتوسعة الوحدة الصحية

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية شيبة النكارية مركز الزقازيق في محافظة الشرقية بسبب عدم توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية، وعدم التطوير والتوسعة ما يعرض الأهالي للخطر.

قال المواطن مراد عبد الشكور محمد صقر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم وجود أطباء أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ بالوحدة الصحية الخاصة قرية الرئيسية، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف: "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها".

وأشار إلى أن  المبنى لا يصلح ويحتاج إلى التطوير والتوسعة كما أن الوحدة الصحية ليس بها أي إمكانيات أو أجهزة طبية لتطبيق المنظومة الصحية الحديثة.
وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.
رقم قومي /26808171300458
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01113334159
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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