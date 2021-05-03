الإفراج عن الأسرى مقابل 7 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة .. هل وافقت أمريكا على مساومة إيران ؟

نفت الولايات المتحدة، الأحد ، تقريرا بثه التلفزيون الإيراني ، يفيد بأن الخصمين اللدودين توصلا إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في دول أخرى.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي الأحد إن طهران ستطلق سراح أربعة أمريكيين متهمين بالتجسس مقابل أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ونفت الحكومة الأمريكية التوصل إلى اتفاق، وقال مجيد تخت رافانتشي مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة إن التقرير لا يمكن تأكيده ، مضيفا أن طهران دعت دائما إلى تبادل كامل للأسرى مع واشنطن.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول إيراني لم يذكر اسمه، قوله إن المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف سيُطلق سراحها بمجرد أن تسدد بريطانيا دينها على معدات عسكرية مستحقة لطهران.

وقلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية من شأن هذا التقرير.

تجري إيران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلت عنه واشنطن قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض عقوبات على طهران.

قال مسؤولون إيرانيون لرويترز الشهر الماضي إن الاتفاق المؤقت قد يكون وسيلة لكسب الوقت لتسوية دائمة تشمل إلغاء تجميد الأموال الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية.

قال تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأحد إن "مصدر مطلع يقول إن إدارة بايدن وافقت على إطلاق سراح أربعة سجناء إيرانيين مسجونين لتجاوز العقوبات الأمريكية مقابل أربعة" جواسيس "أمريكيين.

كما تم الانتهاء من الإفراج عن نازانين زغاري مقابل سداد المملكة المتحدة ديونها البالغة 400 مليون جنيه لإيران. وقال المصدر أيضا إن إدارة بايدن وافقت على دفع 7 مليارات دولار لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في واشنطن إن "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليست صحيحة".

كما نفى رون كلاين ، رئيس موظفي البيت الأبيض ، التقرير. لسوء الحظ ، هذا التقرير غير صحيح. وقال كلاين في برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس "ليس هناك اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين الأربعة".

قال كلاين إن المسؤولين الأمريكيين يثيرون بانتظام قضية الأمريكيين المحتجزين مع إيران.

وتجتمع طهران والقوى في فيينا منذ أوائل أبريل نيسان للعمل على الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية وانتهاكات إيران المزعومة لاتفاق 2015 لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وتقول إيران إن 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين بموجب العقوبات الأمريكية منذ 2018.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.