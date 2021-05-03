"المركز الثقافي بطنطا" يكثف عملية التعقيم ضد فيروس كورونا

فى اطار متابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض والتنبيه مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالمواقع الثقافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام المركز الثقافى بطنطا بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير خاصة فى القاعات التى يتردد عليها الجمهور لتلقي الخدمة الثقافية والفنية طوال شهر رمضان، كما يتم تعقيم المسرح من الخارج والداخل إضافة إلى غرف الممثلين وقاعة البالية ومرسم المركز، بالاضافة الى معرض الكتاب المقام ببهو المركز والذى يتردد عليه الجمهور يوميا.

وذلك في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، وشدد المركز على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وعدم السماح بالدخول لمقر المركز دون ارتداء الكمامة وعبر بوابة التعقيم وقياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المركز.