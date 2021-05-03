نائب محافظ قنا يفاجئ حميات نجع حمادي ليلا للاطمئنان على مصابي كورونا

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الحميات بمدينة نجع حمادى، بعد منتصف الليل، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية بها، رافقه خلالها المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة.

تفقد نائب محافظ قنا، قسم العزل بالمستشفى، واطمئن من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى التزامهم بتناول الأدوية طبقا لبروتوكول العلاج الذى اعتمدته وزارة الصحة، متمنياً الشفاء العاجل لهم.

وأكد عمر، أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذا اسطوانات الأكسجين متوفرة بكميات مناسبة، وأن محافظ قنا، على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وناشد نائب محافظ قنا، المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعياً الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها.

كما ناشد عمر، المواطنين بالالتزام بالإجراءات التى أقرتها مؤسسات الدولة، و إتباع جميع التعليمات و الإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة و قرارات مجلس الوزراء.

نائب محافظ قنا يتفقد حميات نجع حمادي

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