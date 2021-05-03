في الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 2 .. ماجد الكدواني بديلا لـ رياض الخولي

ظهر الفنان ماجد الكدواني في المشهد الأخير من الحلقة 20 من مسلسل الاختيار2 التي عرضت مساء أمس، ليتولي منصب رئيس قطاع الأمن الوطني ضمن أحداث العمل الأنجح خلال شهر رمضان.



ماجد الكدواني في الاختيار2

ودع اللواء رفعت الذي قام بدوره الفنان رياض الخولي على مدار 20 حلقة، المقدم زكريا يونس الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، ليظهر في المشهد الأخير ماجد الكدواني بديلا له في منصبه.

كانت شخصية الفنان رياض الخولي حديث السوشيال ميديا منذ بداية عرض مسلسل الاختيار2، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لحديثه مع ضباط الأمن الوطني على مدار الحلقات الماضية.

أيضا ظهور ماجد الكدواني في حلقة الأمس لفت أنظار رواد السوشيال ميديا خاصة أنه يتمتع بمكانة خاصة لدى قلوب جمهوره الذي يشيد دائما بأدواره خاصة ظهوره كضيف شرف في العديد من الأعمال لكنها تكون بمثابة أدوار بطولة.

وتكشف الحلقات المقبلة عن الشخصية التي يلعبها ماجد الكدواني في الاختيار2، التي يتحمس لها الجمهور، وتصدر اسمه التريند منتصف أبريل الماضي بظهوره كضيف شرف أيضا في مسلسل ولاد ناس.

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.