اقتصاد الخليج .. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 88ر16 نقطة،ما نسبته 27ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 52ر6180 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر480 مليون سهم، بقيمة إجمالية 5ر62 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15642 صفقة.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسى فى بورصة الكويت بنسبة 72ر0 في المئة، ما يعادل 44ر37 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 38ر5222 نقطة، من خلال تداول 2ر358 مليون سهم، تمت عبر 10815 صفقة نقدية بقيمة 7ر28 مليون دينار كويتي.



وحقق مؤشر السوق الأول فى بورصة الكويت مكاسب بمقدار 3ر8 نقاط، ليبلغ مستوى 12ر6679 نقطة، بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 2ر122 مليون سهم، تمت عبر 4827 صفقة بقيمة 8ر33 مليون دينار.