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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرفة عمليات قنا: نتابع ونشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية| فيديو

قنا
قنا

قال المهندس تامر سعيد السكرتير والمشرف العام لغرفة العمليات المركزية بمحافظة قنا، إنه يتم تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، فيما يتعلق بالأخذ بالاحتياطات الواجبة للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن محافظ قنا أعطى أوامر برفع درجة الاستعداد في غرف العمليات، وذلك بسبب الاحتفالات بأعياد الربيع، منوها إلى أنه يجب الأخذ بالعديد من الإجراءات التي تساعد في الحفاظ على صحة المواطنين. 

 

وأضاف "السكرتير العام لمحافظة قنا"، خلال حواره في برنامج "اكسترا نيوز" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم غلق جزئى لـ جميع المتنزهات والحدائق، وذلك لوجود 77 متنزها وحديقة على امتداد المحافظة، الذى يبلغ مساحتها 10800 كم مربع، بطول 140كم.

 

وأشار "سعيد"، إلى أن يوجد تعليمات صادرة لجميع رؤساء المدن، بتكثيف المرور الدوري علي الحدائق والمتنزهات، وحتى أن نضمن تقليل التجمعات التي من شأنها يتم تقليل تفشي فيروس كورونا اللعين، مضيفا أنه تم توقيف المراكب النيلية الترفيهية التي توجد بالنيل.

 

وأكد، أن تم تزويد حملات المرور على محال الدواجن واللحوم، وليتم ضمان صلاحية الأسماك أو اللحوم المجمدة، ويتم مرور هذا اليوم بسلام على الشعب المصري.

 

وأوضح، أن هدف غرفة العمليات التنسيق بين جميع الجهات المعنية التي توجد على أرض المحافظة، مؤكدا أن المحافظ دائما يشدد على تعاون بين المحافظة وجميع الوزارات الخدمية، إضافة إلى كل الخدمات الموجودة على أرض المحافظة.

 

 

غرفة عمليات قنا اخبار التوك شو أعياد شم النسيم الشعب المصري الإجراءات الاحترازية

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