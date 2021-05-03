محافظ المنوفية: حملات على الأسواق وتحرير 364 محضرا تموينيا

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير(364) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الاحتفالات بعيد القيامة وأعياد الربيع وشهر رمضان المبارك.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على الأسواق والمخابز والمحلات العامة و التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة لضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تنوعت ما بين (188) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و (176) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.



وأشار مدير مديرية التموين بأنه تم تحرير (4) محاضر بمركز ومدينة شبين الكوم أحداهما ضد صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بناحية ميت خاقان لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط (10 ) طن أرز و (3) طن سكر ، والأخر ضد المدير المسئول عن مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بناحية ميت خلف يعمل بدون ترخيص و تجميع مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والتحفظ على 20 طن مخصبات زراعية، وكذا تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 160 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة وسجائر بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سجائر مستوردة ومهربة من الجمارك وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف " الجمال " بأنه تم تحرير محضرين أحدهم بناحية بندر تلا ضد المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتحفظ على 80 كجم لحوم بلدية ، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا ضد صاحب صيدلية لحيازته وعرضه للبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها والتحفظ على 9 عبوات أدوية مختلفة الأنواع .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.