عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: حملات على الأسواق وتحرير 364 محضرا تموينيا

صدى البلد

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير(364) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الاحتفالات بعيد القيامة وأعياد الربيع وشهر رمضان المبارك.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على الأسواق والمخابز والمحلات العامة و التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة لضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

متابعات في المنوفية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

محافـظ المنوفية: توريد ما يزيد على 50 ألف طن قمح إلى الصوامع


 أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تنوعت ما بين (188) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و (176) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.


وأشار مدير مديرية التموين بأنه تم تحرير (4) محاضر بمركز ومدينة شبين الكوم  أحداهما ضد صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بناحية ميت خاقان لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط (10 ) طن أرز  و (3) طن سكر ، والأخر ضد المدير المسئول عن مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بناحية ميت خلف يعمل بدون ترخيص و تجميع مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والتحفظ على 20 طن مخصبات زراعية، وكذا تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 160 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة وسجائر بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سجائر مستوردة ومهربة من الجمارك وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

 

وأضاف " الجمال " بأنه تم تحرير محضرين أحدهم بناحية بندر تلا ضد المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتحفظ على  80 كجم لحوم بلدية ، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا ضد صاحب صيدلية لحيازته وعرضه للبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها والتحفظ على 9 عبوات أدوية مختلفة الأنواع .

 

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات تموينيه شهر رمضان الكريم

ترشيحاتنا

خوفا من كورونا .. استنفار أمني قبل مباراة غزل المحلة والأهلي

السعودية تسجل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

عملة إيثيريوم المشفرة الجديدة تحقق 3000 دولار أمريكي للمرة الأولى

فطيرة وكاريبي وبـ الساور كريم .. 3 طرق جديدة لعمل الرنجة

رغم انخفاضه.. الذهب يحقق أول مكاسب شهرية منذ بداية عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

غرفة الدواء: توفير احتياطي كاف من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار كورونا

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

بشرى للعمالة غير المنتظمة..معاش أكثر من 80% فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ