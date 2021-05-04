اقتصاد الإمارات| جمارك دبي: دعمنا التجارة الخارجية خلال الـ5 عقود الماضية

قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، إن الجمارك نجحت خلال الخمس عقود الماضية علي دعم قطاع التجارة الخارجية بتكليف من دولة الامارات بما ينعكس علي الازهار والنمو الاقتصادي للبلاد.

وذكر في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية " وام": ويسعدنا أن ننطلق إلى الخمسين سنة المقبلة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة من خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية ممثلة بمعالي وزير دولة للتجارة الخارجية في التعامل مع كافة المستجدات العالمية والإقليمية المؤثرة في تطور قطاع التجارة الخارجية".

وأضاف ان جمارك دبي بادرت إلى اطلاق منصة للتجارة الالكترونية عبر الحدود لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة العالمية مع تصاعد أهمية التجارة الالكترونية في ظل الانتقال عالميا نحو الاقتصاد الرقمي والذي تسارعت وتيرته بفعل تحديات جائحة كوفيد 19 .

منصة التجارة الإلكترونية

أوضح أن منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها الدائرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات "بلوك تشين" لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي تنفيذا لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20% حيث يتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول العام 2023.



وقدم جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي عرضا حول دور جمارك دبي في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تيسير التجارة عبر التطوير التقني المتكامل لعملياتها ونموذج العمل المتطور الذي تطبقه جمارك دبي حيث تحصل 97.8% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات على الموافقة الالكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري وذلك بفضل التقدم الكبير الذي حققته الدائرة في تطوير نظام محرك المخاطر الذكي القادر على رصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقا وتحديد الشحنات ذات المخاطر بدقة متناهية لاستهدافها بعمليات المعاينة والتفتيش دون تعطيل الشحنات الآمنة.



كما عرض المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي دور مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي طورتها الدائرة في تعزيز الفرص التجارية وزيادة مرونة سلاسل التوريد من خلال اختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز العمليات التجارية.



وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تمكين المتعاملين من تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يحقق للشركات الحاصلة على عضويته وفورات في تكلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36 %.



وقدم أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ عرضا لمستجدات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المتخذة لمواجهة الإغراق محددا عدة اقتراحات تقدمها جمارك دبي لمعالجة هذه التحديات من خلال التطوير الالكتروني للأنظمة المستخدمة في احتساب رسوم مكافحة الإغراق.

