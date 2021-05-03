إطفاء قنا تسيطر على حريق اندلع فى منزل بنجع السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى منزل بمنطقة نجع السويس التابع لمركز قفط.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق فى منزل بعزبة العراقية فى نجع السويس، نتج عنه تلف بعض المحتويات و دون أي إصابات بين المواطنين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بسيارتى إطفاء للتعامل مع الحريق.

و تمكنت قوة بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية المبنى و المنازل المجاورة.

تبين أن الحريق الأول، تسبب فى تلف محتويات المطبخ ولم تنتج أى إصابات بين السكان، فتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.